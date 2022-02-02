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02 Şub 2022 - 17:57

Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Delirdi! Hem Yapıma, Hem Acun Ilıcalı’ya… Öyle Bir Laf Etti Ki, Dominik Ayağa Kalktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı, resmen sinirden delirdi. Hiç beklemediği isimden öyle bir açıklama geldi ki, Dominik resmen ayağa kalktı! Hem yapıma, hem de Acun Ilıcalı’ya demediğini bırakamayan isim için yakın zamanda kararın çıkacağı düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…