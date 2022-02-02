Survivor’da Acun Ilıcalı Sinirden Delirdi! Hem Yapıma, Hem Acun Ilıcalı’ya… Öyle Bir Laf Etti Ki, Dominik Ayağa Kalktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı, resmen sinirden delirdi. Hiç beklemediği isimden öyle bir açıklama geldi ki, Dominik resmen ayağa kalktı! Hem yapıma, hem de Acun Ilıcalı’ya demediğini bırakamayan isim için yakın zamanda kararın çıkacağı düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izlenmeye başlandı. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada ise bir yarışmacının Acun Ilıcalı’ya resti şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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02 Şub 2022 - 17:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.