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02 Şub 2022 - 18:52

Mahmut Tuncer’in Kızı İçine Hiçbir Şey Giymedi! Fizik Şov Yaptı, Görsel Şölen Yarattı! “Baban Görmesin” Tam Tamına 40 Kilo Vermişti…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’den sütyensiz pozlar arka arkaya geldi. Fizik şov yapan Gizem Tuncer’in görsel şöleni ise büyük bir beğeni topladı. Bunun üzerine birçok kişi “Baban görmesin” yorumunda bulundu. Tam tamına 40 kilo veren Gizem Tuncer nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…