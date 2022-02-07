Hande Erçel Sadakatsiz Dizisine Giriş Yapıyor! Giriyor! Volkan Yeşil Işık Yaktı! Artık Hande Erçel Rüzgarı Sadakatsiz Dizisinde Esecek... Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel hakkında skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü! Sevilerek takip edilen Hande Erçel’in Sadakatsiz dizisinde yer alacağı iddiaları dengeleri değiştirdi. Volkan’ın yeni aşkı olacağı gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişi ise “Kerem Bürsin’in geceleri ağlamaktan yastığı sırılsıklam” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını büyük kitlelere duyuran Hande Erçel’in uzun bir süredir dizilerde yer almadığı biliniyordu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir süredir ilişki yaşayan Hande Erçel, iddialara göre ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Yakın çevresine “Bir daha olmayacak! Bu sefer kesinlikle bitti” yorumlarında bulunduğu konuşulan Hande Erçel’in şimdide Sadakatsiz dizisinde yer alacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.