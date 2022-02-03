Hande Erçel Sadakatsiz Dizisine Giriyor! Volkan Yeşil Işık Yaktı! “Kerem Bürsin’in Yastığı Ağlamaktan Sırılsıklam” Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde yer alarak adını büyük kitlelere duyuran Hande Erçel’in uzun bir süredir dizilerde yer almadığı biliniyordu. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le uzun bir süredir ilişki yaşayan Hande Erçel, iddialara göre ilişkilerini bitirme kararı almıştı. Yakın çevresine “Bir daha olmayacak! Bu sefer kesinlikle bitti” yorumlarında bulunduğu konuşulan Hande Erçel’in şimdide Sadakatsiz dizisinde yer alacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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