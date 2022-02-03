- 03 Şub 2022 - 13:59 G: 03 Şub 2022 - 14:00

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 3 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 3 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ. https://www.aski.gov.tr/tr/Kesinti.aspx

Ankara’nın belirli bölgelerinde etkisini gösterebilecek olan su kesintileri bugün için de ASKİ tarafından başkentlilere bildirilmiş bulunuyor. O kesintilere odaklanmış olan başkentliler ise, kesintilerden etkilenip, etkilenmeyeceğini merak ediyor. Peki, ASKİ 3 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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03 Şub 2022 - 13:59 - Yaşam

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