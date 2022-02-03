ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 3 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ. https://www.aski.gov.tr/tr/Kesinti.aspx

Ankara’nın belirli bölgelerinde etkisini gösterebilecek olan su kesintileri bugün için de ASKİ tarafından başkentlilere bildirilmiş bulunuyor. O kesintilere odaklanmış olan başkentliler ise, kesintilerden etkilenip, etkilenmeyeceğini merak ediyor. Peki, ASKİ 3 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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