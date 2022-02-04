Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Şubat 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 4 Şubat 2022 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir güne merhaba demeye hazırlanan Ankaralılar, bugün elektrik kesintileri yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor. Ankara’nın enerji sağlayıcı şirketi olan EDAŞ ise, başkentlileri konuyla ilgili çoktan bilgilendirmiş bulunuyor. Peki, 4 Şubat 2022 Cuma Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara’da elektriklerin sağlayıcılığını üstlenen Başkent EDAŞ, aynı zamanda şehrin tüm altyapısının bakım ve onarım çalışmalarını da üstleniyor. Bu bağlamda bir süredir başkentlilerin elektrik altyapısında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren EDAŞ, bu çalışmaları esnasında elektrik altyapısının iyileştirilmesini hedefliyor. Gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları esnasında iş ve işçi güvenliği nedeniyle ortaya elektrik kesintileri de çıkarabilen EDAŞ, başkentlilere konuyla ilgili bilgi vermeyi de ihmal etmiyor.

3 Şubat Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

Her türlü çalışmasından başkentlileri düzenli olarak bilgilendiren EDAŞ, Ankara’da yaşanabilecek olan elektrik kesintilerine karşı başkentlilerin önlem almasını istiyor. Konuyla ilgili resmi web sitesi içerisinde bir elektrik kesintileri haritası bulunduran EDAŞ, bu harita üzerinden başkentlilere konuyla ilgili tüm detayı iletiyor. Buna göre, 4 Şubat 2022 Cuma günü Ankara’nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde kısmi olarak etki gösterebilecek olan elektrik kesintilerine dair bilgi almak isteyen başkentlilerin EDAŞ’ın web sitesi içerisine yer alan elektrik kesintisi haritasını ziyaret etmesi gerekiyor.

3 Şubat Ankara’da Kesintiler Ne Kadar Sürecek, Elektrikler Saat Kaçta Gelecek?

Gerçekleştirilen elektrik kesintilerinden Ankara’nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinin kısmi olarak etkilenebileceğini başkentlilere bildiren EDAŞ, elektrik kesintilerinin süresini de başkentlilerin bilgisine sunuyor. Elektrik kesintilerini süresini başkentlilere bildirerek alınabilecek olan önlemleri çoğaltan EDAŞ, elektrik kesintilerine genellikle saat 18.00 civarı son veriyor.