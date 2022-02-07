Ankara 8 Şubat 2022 SALI Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Kar Mı, Yağmur Mu Yağacak? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise, bu hafta kendilerini nasıl bir havanın beklediğini öğrenmek için yönünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dönmüş bulunuyor. İşte Ankara'da Kar yağacak mı, Okullar Tatil olacak mı? sorusunun cevabı...
Kışın gelmesi ile birlikte artan kar ve sağanak yağış başkent Ankara’yı da etkisi altına almış bulunuyor. Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise, bu hafta kendilerini nasıl bir havanın beklediğini öğrenmek için yönünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dönmüş bulunuyor! Peki, Ankara meteoroloji saatlik hava durumu nasıl? Ankara’da kar yağacak mı, okullar tatil mi? İşte 8 Şubat 2022 SALI Ankara 5 günlük hava durumu…
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07 Şub 2022 - 23:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.