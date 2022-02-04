- 04 Şub 2022 - 00:28 G: 04 Şub 2022 - 00:29

Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 4 Şubat 2022 Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise, bu hafta kendilerini nasıl bir havanın beklediğini öğrenmek için yönünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dönmüş bulunuyor. İşte Ankara'da Kar yağacak mı, Okullar Tatil olacak mı? sorusunun cevabı...

Kışın gelmesi ile birlikte artan kar ve sağanak yağış başkent Ankara’yı da etkisi altına almış bulunuyor. Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise, bu hafta kendilerini nasıl bir havanın beklediğini öğrenmek için yönünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dönmüş bulunuyor! Peki, Ankara meteoroloji saatlik hava durumu nasıl? Ankara’da kar yağacak mı, okullar tatil mi? İşte 4 Şubat 2022 Pazar Ankara 5 günlük hava durumu…


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04 Şub 2022 - 00:28 - Yaşam

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