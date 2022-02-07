Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Kışın gelmesi ile birlikte artan kar ve sağanak yağış başkent Ankara’yı da etkisi altına almış bulunuyor. Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar ise, bu hafta kendilerini nasıl bir havanın beklediğini öğrenmek için yönünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne dönmüş bulunuyor! Peki, Ankara meteoroloji saatlik hava durumu nasıl? Ankara’da kar yağacak mı, okullar tatil mi? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi Ankara 5 günlük hava durumu…



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