- 03 Şub 2022 - 13:14 G: 03 Şub 2022 - 13:15

14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak?

Herkesin heyecanlı beklediği şubat ayı an itibariyle gelmiş bulunuyor. Elbette şubat ayını bu denli kıymetli yapan konulardan biri de 14 Şubat Sevgililer Günü’nü içerisinde barındırması oluyor. Şimdiden hazırlıklarına başlamış olan çiftler ise, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hava durumunun akıbetini merak etmeye başlıyor. Sizde 14 Şubatta dışarıda plan yaptıysanız ve Ankara'da beklenen kar yağışı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Herkesin heyecanlı beklediği şubat ayı an itibariyle gelmiş bulunuyor. Elbette şubat ayını bu denli kıymetli yapan konulardan biri de 14 Şubat Sevgililer Günü’nü içerisinde barındırması oluyor. Şimdiden hazırlıklarına başlamış olan çiftler ise, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hava durumunun akıbetini merak etmeye başlıyor. Peki, 14 Şubat'ta Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara ayaz soğuk olacak mı? Sevgililer Günü 2022 hava durumu nasıl olacak? İşte, detaylar…


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03 Şub 2022 - 13:14 - Yaşam

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