14 Şubat'ta Ankara'ya Kar Yağacak Mı? Ankara Ayaz Soğuk Olacak Mı? Sevgililer Günü 2022 Hava Durumu Nasıl Olacak?
Herkesin heyecanlı beklediği şubat ayı an itibariyle gelmiş bulunuyor. Elbette şubat ayını bu denli kıymetli yapan konulardan biri de 14 Şubat Sevgililer Günü’nü içerisinde barındırması oluyor. Şimdiden hazırlıklarına başlamış olan çiftler ise, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hava durumunun akıbetini merak etmeye başlıyor. Sizde 14 Şubatta dışarıda plan yaptıysanız ve Ankara'da beklenen kar yağışı ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Herkesin heyecanlı beklediği şubat ayı an itibariyle gelmiş bulunuyor. Elbette şubat ayını bu denli kıymetli yapan konulardan biri de 14 Şubat Sevgililer Günü’nü içerisinde barındırması oluyor. Şimdiden hazırlıklarına başlamış olan çiftler ise, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hava durumunun akıbetini merak etmeye başlıyor. Peki, 14 Şubat'ta Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara ayaz soğuk olacak mı? Sevgililer Günü 2022 hava durumu nasıl olacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
03 Şub 2022 - 13:14 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.