- 05 Şub 2022 - 00:34 G: 05 Şub 2022 - 00:35

Ankara Elektrik Kesintisi İçin Neresi Aranır? Ankara Enerjisa müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilirim? Ankara'da Elektrik Kesintisi Kaç Saat Sürer?

Bir süredir şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan elektrik kesintileri, başkentlilerin öncelikli gündemi haline gelmiş bulunuyor. Sizde Elektrikler kesildiğinde nereyi aramanız gerektiğini araştırıyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan elektrik kesintileri, başkentlilerin öncelikli gündemi haline gelmiş bulunuyor. Yaşanacak olan elektrik kesintilerinden dolayı sık sık mağduriyet yaşayan başkentliler, elektrik kesintilerine ne kadar süreceğini ve elektrik kesintileri ile karşılaştıklarında nereyi arayacağını merak ediyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi için neresi aranır? Ankara elektrik kesintisi için neresi aranır? Ankara'da elektrik kesintisi kaç saat sürer? İşte, detaylar…


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05 Şub 2022 - 00:34 - Yaşam

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