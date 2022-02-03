Başkent Elektrik Nereye Şikayet Edebilirim? Ankara Elektrik Dağıtım Şirketi Nereye Şikayet Edilir? Elektrik Dağıtım Şirketleri Hangi Bakanlığa Bağlı?
Son günlerde tüm ilgisini elektrik sağlayan şirketlere çevirmiş olan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları hangi kurum ve kuruluşlar ile paylaşacağını merak etmeye başlıyor. Bu bağlamda birbirinden farklı olarak illerde enerji sağlayan şirketlerin bağlı olduğu bakanlık, konuyla ilgili şikayetleri vatandaşların nereye yapması konusunda bilgilendirme yapmış bulunuyor. İşte Başkent Elektrik şikayetleri ile ilgili detaylar...
Son günlerde tüm ilgisini elektrik sağlayan şirketlere çevirmiş olan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları hangi kurum ve kuruluşlar ile paylaşacağını merak etmeye başlıyor. Bu bağlamda birbirinden farklı olarak illerde enerji sağlayan şirketlerin bağlı olduğu bakanlık, konuyla ilgili şikayetleri vatandaşların nereye yapması konusunda bilgilendirme yapmış bulunuyor! Peki, başkent elektrik nereye şikayet edebilirim? Elektrik dağıtım şirketi nereye şikayet edilir? Elektrik dağıtım şirketleri hangi bakanlığa bağlı? İşte, detaylar…
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03 Şub 2022 - 13:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.