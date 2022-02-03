Başkent Elektrik Nereye Şikayet Edebilirim? Ankara Elektrik Dağıtım Şirketi Nereye Şikayet Edilir? Elektrik Dağıtım Şirketleri Hangi Bakanlığa Bağlı?

Son günlerde tüm ilgisini elektrik sağlayan şirketlere çevirmiş olan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları hangi kurum ve kuruluşlar ile paylaşacağını merak etmeye başlıyor. Bu bağlamda birbirinden farklı olarak illerde enerji sağlayan şirketlerin bağlı olduğu bakanlık, konuyla ilgili şikayetleri vatandaşların nereye yapması konusunda bilgilendirme yapmış bulunuyor! Peki, başkent elektrik nereye şikayet edebilirim? Elektrik dağıtım şirketi nereye şikayet edilir? Elektrik dağıtım şirketleri hangi bakanlığa bağlı? İşte, detaylar…



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