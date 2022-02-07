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07 Şub 2022 - 21:54

Sadakatsiz Dizisinde Görülmemiş Hata! Resmen Seyircinin Aklı İle Oynandı!, Bu Yanlış Reyting Düşebilir ve Final Getirir?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de seyirci resmen sinir krizi yaşadı! Birçok kişi ise “Artık final olsun” yorumlarında bulundu! Asya artık son noktasına gelirken; yaşanan olaylar ise kriz nedeni oldu. Sosyal medyada tepkiler alan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…