Sadakatsiz Dizisinde Görülmemiş Hata! Resmen Seyircinin Aklı İle Oynandı!, Bu Yanlış Reyting Düşebilir ve Final Getirir?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de seyirci resmen sinir krizi yaşadı! Birçok kişi ise “Artık final olsun” yorumlarında bulundu! Asya artık son noktasına gelirken; yaşanan olaylar ise kriz nedeni oldu. Sosyal medyada tepkiler alan bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sadakatsiz Dizisi Seyirci Sinir Krizi Geçirdi! “Artık Final Olsun” Asya Artık Son Noktasında; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Bıktık!” Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her şeyin karmakarışık olduğu Sadakatsiz dizisinde Aras birde Ali tarafından suçlanınca; ipler inceldiği yerden koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.