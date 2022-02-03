ASKİ İndirimli Su Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara İndirimli Su İçin Nereye Başvurulur?
Ankara’da yaşayan vatandaşlar için uygulamaya koyulan su indirimi, şimdilerde başkentlilerin sıklıkla başvurduğu yardım türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan başkentlilerin bu yardımdan yararlanabilmesi için o kuruma başvuru yapması gerekiyor. Sizde indirimli su arayışında iseniz ve ASKİ ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara’da yaşayan vatandaşlar için uygulamaya koyulan su indirimi, şimdilerde başkentlilerin sıklıkla başvurduğu yardım türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan başkentlilerin bu yardımdan yararlanabilmesi için o kuruma başvuru yapması gerekiyor! Peki, ASKİ indirimli su başvurusu nasıl yapılır? Ankara indirimli su için nereye başvurulur? İşte, detaylar…
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03 Şub 2022 - 13:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.