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04 Şub 2022 - 21:15

ASKİ İndirimli Su Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara İndirimli Su İçin Nereye Başvurulur? İşte Detaylar...

Ankara’da yaşayan vatandaşlar için uygulamaya koyulan su indirimi, şimdilerde başkentlilerin sıklıkla başvurduğu yardım türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan başkentlilerin bu yardımdan yararlanabilmesi için o kuruma başvuru yapması gerekiyor. Sizde indirimli su arayışında iseniz ve ASKİ ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...