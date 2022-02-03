ASKİ Su Kartı Değiştirme Nasıl Yapılır? Su Kartı Kayboldu Ne Yapmalıyım ASKİ? ASKİ Su Sayacı Bozuksa Ne Yapılmalı?
Bir süredir su kartı sistemiyle hizmet alan Ankaralılar, su kartlarının bozulması ya da kaybolması halinde nasıl bir yol izleyeceğini merak etmeye başlıyor. Öte yandan Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentlilerin bu konudaki sorularını da yanıtlamış bulunuyor. Sizde su kartınızı kaybettiğiniz ve Ankara ASKİ ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir su kartı sistemiyle hizmet alan Ankaralılar, su kartlarının bozulması ya da kaybolması halinde nasıl bir yol izleyeceğini merak etmeye başlıyor. Öte yandan Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentlilerin bu konudaki sorularını da yanıtlamış bulunuyor! Peki, su kartı kayboldu ne yapmalıyım ASKİ? ASKİ su kartı değiştirme nasıl yapılır? ASKİ su sayacı bozuksa ne yapılmalı? İşte, detaylar…
03 Şub 2022 - 20:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.