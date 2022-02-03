- 03 Şub 2022 - 13:16 G: 03 Şub 2022 - 13:17

Su Kartı Kayboldu Ne Yapmalıyım ASKİ? ASKİ Su Kartı Değiştirme Nasıl Yapılır? ASKİ Su Sayacı Bozuksa Ne Yapılmalı?

Bir süredir su kartı sistemiyle hizmet alan Ankaralılar, su kartlarının bozulması ya da kaybolması halinde nasıl bir yol izleyeceğini merak etmeye başlıyor. Öte yandan Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentlilerin bu konudaki sorularını da yanıtlamış bulunuyor. Sizde su kartınızı kaybettiğiniz ve Ankara ASKİ ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir su kartı sistemiyle hizmet alan Ankaralılar, su kartlarının bozulması ya da kaybolması halinde nasıl bir yol izleyeceğini merak etmeye başlıyor. Öte yandan Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentlilerin bu konudaki sorularını da yanıtlamış bulunuyor! Peki, su kartı kayboldu ne yapmalıyım ASKİ? ASKİ su kartı değiştirme nasıl yapılır? ASKİ su sayacı bozuksa ne yapılmalı? İşte, detaylar…

03 Şub 2022 - 13:16 - Yaşam

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