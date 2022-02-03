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03 Şub 2022 - 13:26

Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Cinayetin Ardından Bas Bas Bağırdı; Açıklamasıyla Olay Yarattı! “Çok Ama Çok Ayıp”

BEYAZ TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil adeta çıldırdı! Ece Erken’in eşinin cinayetinin ardından bas bas bağıran isim; açıklamasıyla resmen olay yarattı. Görenleri delirten bu duruma yanıt olarak Seren Serengil ise “Çok ama çok ayıp! Ben konuşursam ortalık yıkılır” yorumunda bulundu!