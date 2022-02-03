- 03 Şub 2022 - 13:26 G: 03 Şub 2022 - 13:28

Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Cinayetin Ardından Bas Bas Bağırdı; Açıklamasıyla Olay Yarattı! “Çok Ama Çok Ayıp”

BEYAZ TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil adeta çıldırdı! Ece Erken’in eşinin cinayetinin ardından bas bas bağıran isim; açıklamasıyla resmen olay yarattı. Görenleri delirten bu duruma yanıt olarak Seren Serengil ise “Çok ama çok ayıp! Ben konuşursam ortalık yıkılır” yorumunda bulundu!

Kısa bir süre önce Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayete kurban gitmişti. Eşini kaybettiği günden beri kendisinde olmayan Ece Erken’de ise Nihat Doğan çok sert sözlerde bulunmuştu. Bunlara karşılık olarak Seren Serengil ise skandal yanıtlar verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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