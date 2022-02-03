Seren Serengil Canlı Yayında Çıldırdı! Cinayetin Ardından Bas Bas Bağırdı; Açıklamasıyla Olay Yarattı! “Çok Ama Çok Ayıp”
BEYAZ TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil adeta çıldırdı! Ece Erken’in eşinin cinayetinin ardından bas bas bağıran isim; açıklamasıyla resmen olay yarattı. Görenleri delirten bu duruma yanıt olarak Seren Serengil ise “Çok ama çok ayıp! Ben konuşursam ortalık yıkılır” yorumunda bulundu!
Kısa bir süre önce Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayete kurban gitmişti. Eşini kaybettiği günden beri kendisinde olmayan Ece Erken’de ise Nihat Doğan çok sert sözlerde bulunmuştu. Bunlara karşılık olarak Seren Serengil ise skandal yanıtlar verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.