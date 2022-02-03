Ankara Yardım Kartı Nasıl Alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? Başkent Kart Yardım Ne Kadar?
Şimdilerde yeni bir uygulamaya geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, et yardımında da bulunmaya başlıyor. İhtiyacı olan kişilerin gelir seviyesini desteklemek ve sosyal adaletin eşitlenmesini sağlamak için uygulanan Başkent Kart’tan yararlanmak isteyen vatandaşlar için detaylar haberimizde...
Binlerce başkentlinin yararlandığı Başkent Kart isimli yardım kartı, temel gıdadan yakacak yardımına kadar pek çok yardım türünü kapsıyor. Şimdilerde yeni bir uygulamaya geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, et yardımında da bulunmaya başlıyor. İhtiyacı olan kişilerin gelir seviyesini desteklemek ve sosyal adaletin eşitlenmesini sağlamak için uygulanan Başkent Kart’tan yararlanmak isteyen vatandaşların ise, başvuru yapması için birkaç seçenek bulunuyor. Peki, Ankara yardım kartı nasıl alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? Başkent Kart yardım ne kadar? İşte, detaylar…
03 Şub 2022 - 13:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.