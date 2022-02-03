Binlerce başkentlinin yararlandığı Başkent Kart isimli yardım kartı, temel gıdadan yakacak yardımına kadar pek çok yardım türünü kapsıyor. Şimdilerde yeni bir uygulamaya geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, et yardımında da bulunmaya başlıyor. İhtiyacı olan kişilerin gelir seviyesini desteklemek ve sosyal adaletin eşitlenmesini sağlamak için uygulanan Başkent Kart’tan yararlanmak isteyen vatandaşların ise, başvuru yapması için birkaç seçenek bulunuyor. Peki, Ankara yardım kartı nasıl alınır? Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? Başkent Kart yardım ne kadar? İşte, detaylar…