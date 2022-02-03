Ankara Vakıfbank'tan Satılık Daireler 2022! Vakıfbank'tan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi

Bir süredir pek çok vatandaşın ilgisini çeken banka üzerinden gayrimenkul alımı, daha uygun fiyata gelmesi nedeniyle popülerliğini gitgide artırıyor. Ankara’da yaşayan vatandaşların da çok sık başvurduğu alım yöntemlerinden biri olan banka üzerinden gayrimenkul alımı için pek çok banka işlem yapılmasına izin veriyor. O bankalardan biri olan Vakıfbank ise, elindeki gayrimenkullarda indirim üzerine indirime gitmiş bulunuyor. Peki, Vakıfbank'tan satılık daire nasıl alınır? İşte satılık gayrimenkul ve araçlar 2022 listesi…