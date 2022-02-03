Ankara Vakıfbank'tan Satılık Daireler 2022! Vakıfbank'tan Satılık Daire Nasıl Alınır? İşte Satılık Gayrimenkul Ve Araçlar 2022 Listesi
nkara’da yaşayan vatandaşların da çok sık başvurduğu alım yöntemlerinden biri olan banka üzerinden gayrimenkul alımı için pek çok banka işlem yapılmasına izin veriyor. O bankalardan biri olan Vakıfbank ve Ankara Satılık daireleri ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir pek çok vatandaşın ilgisini çeken banka üzerinden gayrimenkul alımı, daha uygun fiyata gelmesi nedeniyle popülerliğini gitgide artırıyor. Ankara’da yaşayan vatandaşların da çok sık başvurduğu alım yöntemlerinden biri olan banka üzerinden gayrimenkul alımı için pek çok banka işlem yapılmasına izin veriyor. O bankalardan biri olan Vakıfbank ise, elindeki gayrimenkullarda indirim üzerine indirime gitmiş bulunuyor. Peki, Vakıfbank'tan satılık daire nasıl alınır? İşte satılık gayrimenkul ve araçlar 2022 listesi…
03 Şub 2022 - 13:43 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.