Şarkıcı Atiye Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Erol Sebebci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Müzik dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Atiye’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz gün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Atiye, herkesi şoke etmeyi başardı. Sizde Atiye ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Müzik dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Atiye’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Geçtiğimiz gün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Atiye, herkesi şoke etmeyi başardı. Öte yandan bu gelişme üzerine Atiye’yi mercek altına alan hayranları, ünlü şarkıcının yaşına hayret etti. Peki, Atiye kaç yaşında? Atiye kimdir, aslen nereli? Atiye evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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03 Şub 2022 - 14:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.