- 03 Şub 2022 - 20:01 G: 03 Şub 2022 - 20:02

Acun Ilıcalı Delirecek; Sınırları Zorladıkça Zorladı! Kadınlarla Havuzun Ortasında Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Sevenleri Bile Üzerini Karaladı! “Bu Kadarı da Pes!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran bir isim; gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar alan görselde sınırların zorlandığı da gözlerden kaçmadı! Kadınlarla havuzun içinde yaptığı paylaşımla tepkileri arka arkaya alan Survivor yarışmacısı dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı ve her sözü olay yaratan Turbo Turabi, gündeme yine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarca Cadılar Bayramı için skandal pozlar veren Turabi, yanında kadını yarı çıplak paylaşmıştı. Şimdi ise yine iki kadının arasında havuz ortasında skandal bir paylaşım geldi. İşte Acın Ilıcalı’yı delirteceği düşünülen Turbo Turabi paylaşımı…

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03 Şub 2022 - 20:01 Ankara- Yaşam

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