Acun Ilıcalı Delirecek; Sınırları Zorladıkça Zorladı! Kadınlarla Havuzun Ortasında Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Sevenleri Bile Üzerini Karaladı! “Bu Kadarı da Pes!”

Her paylaşımı ve her sözü olay yaratan Turbo Turabi, gündeme yine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarca Cadılar Bayramı için skandal pozlar veren Turabi, yanında kadını yarı çıplak paylaşmıştı. Şimdi ise yine iki kadının arasında havuz ortasında skandal bir paylaşım geldi. İşte Acın Ilıcalı’yı delirteceği düşünülen Turbo Turabi paylaşımı…

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