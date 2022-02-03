Survivor All Star Komple Değişti! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar İp Üstünde! Batuhan Bile Titredi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey komple değişti! Acun Ilıcalı acil konseyi toplayı kararını açıklarken; yarışmacılarında ip üstünde olduğu görüldü! Birçok kişi durum hakkında “Batuhan bile titredi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Elemenin olmadığı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı Survivor All Star’da birçok şeyin değiştiğini de duyurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu değişiklik yarışmacıları titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.