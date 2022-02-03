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03 Şub 2022 - 14:39

Survivor All Star Komple Değişti! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Kararı Duyurdu! Yarışmacılar İp Üstünde! Batuhan Bile Titredi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey komple değişti! Acun Ilıcalı acil konseyi toplayı kararını açıklarken; yarışmacılarında ip üstünde olduğu görüldü! Birçok kişi durum hakkında “Batuhan bile titredi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…