- 06 Şub 2022 - 15:55 G: 06 Şub 2022 - 16:15

Survivor All Star'da İnanılmaz Değişiklik! Yeni Başladı, Bitecek Kadar Kritik! Radikal Kararı Acun Ilıcalı Aldı, Her Şey Acil Oldu! Batuhan...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da her şey komple değişti! Acun Ilıcalı acil konseyi toplayı kararını açıklarken; yarışmacılarında ip üstünde olduğu görüldü! Birçok kişi durum hakkında “Batuhan bile titredi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Elemenin olmadığı ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı Survivor All Star’da birçok şeyin değiştiğini de duyurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu değişiklik yarışmacıları titretti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 15:55 Ankara- Yaşam

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