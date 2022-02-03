- 03 Şub 2022 - 20:04

Onur Şan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şimdilerde aldığı acı haber ile sarsılan ünlü şarkıcı Onur Şan, hayranlarını bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşadığını hayranlarıyla paylaşan Onur Şan, sanat camiasının başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı. Sizde Onur Şan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde aldığı acı haber ile sarsılan ünlü şarkıcı Onur Şan, hayranlarını bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşadığını hayranlarıyla paylaşan Onur Şan, sanat camiasının başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı. Öte yandan bu gelişmenin ardından magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelen Onur Şan’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan kimdir, aslen nereli? Onur Şan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


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03 Şub 2022 - 20:04 - Magazin

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