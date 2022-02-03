Onur Şan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şimdilerde aldığı acı haber ile sarsılan ünlü şarkıcı Onur Şan, hayranlarını bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşadığını hayranlarıyla paylaşan Onur Şan, sanat camiasının başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı. Sizde Onur Şan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde aldığı acı haber ile sarsılan ünlü şarkıcı Onur Şan, hayranlarını bir hayli üzdü. Geçtiğimiz günlerde acı bir kayıp yaşadığını hayranlarıyla paylaşan Onur Şan, sanat camiasının başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı. Öte yandan bu gelişmenin ardından magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelen Onur Şan’ın yaşı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Onur Şan kaç yaşında? Onur Şan kimdir, aslen nereli? Onur Şan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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03 Şub 2022 - 20:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.