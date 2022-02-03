Gönül Dağı'nın Münir Başkanı Ege Aydan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İpek Aydan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Bu cumartesi 50. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı Münir Başkan ile ilgili tüm sorulara yanıt oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri haline gelen Ege Aydan ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı isimli dizide canlandırdığı Münir Başkan karakterinin bitip, bitmeyeceğiyle gündemlerden bir türlü düşmeyen Ege Aydan, o soruya nihayet yanıt verdi. Bu cumartesi 50. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı Münir Başkan ile ilgili tüm sorulara yanıt oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hayranlarının mercek altına aldığı isimlerden biri haline gelen Ege Aydan ise, yaşıyla herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Gönül Dağı'nın Münir Başkanı Ege Aydan kaç yaşında? Ege Aydan kimdir, aslen nereli? Ege Aydan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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03 Şub 2022 - 20:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.