Ceren Hindistan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Ümit Aslan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Eski arası ile arasındaki velayet davasıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Ceren Hindistan, davanın karar duruşmasının ardından kendisini eleştirenlere seslendi. Sert bir üslup ile kendisini eleştirenlere seslenen Ceren Hindistan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Eski arası ile arasındaki velayet davasıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Ceren Hindistan, davanın karar duruşmasının ardından kendisini eleştirenlere seslendi. Sert bir üslup ile kendisini eleştirenlere seslenen Ceren Hindistan, magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmeyi de başardı. Öte yandan ünlü ismini yaşını görenler, bir hayli şaşırdı! Peki, Ceren Hindistan kaç yaşında? Ceren Hindistan kimdir, aslen nereli? Ceren Hindistan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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03 Şub 2022 - 20:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.