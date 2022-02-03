Ceren Hindistan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Aslan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Eski arası ile arasındaki velayet davasıyla sıkça gündeme gelen oyuncu Ceren Hindistan, davanın karar duruşmasının ardından kendisini eleştirenlere seslendi. Sert bir üslup ile kendisini eleştirenlere seslenen Ceren Hindistan, magazin takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri haline gelmeyi de başardı. Öte yandan ünlü ismini yaşını görenler, bir hayli şaşırdı! Peki, Ceren Hindistan kaç yaşında? Ceren Hindistan kimdir, aslen nereli? Ceren Hindistan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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