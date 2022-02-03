- 03 Şub 2022 - 20:04

Asuman Dabak Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Usta oyunculardan biri olan Asuman Dabak, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Kutlama esnasında magazin basınına önemli açıklamalarda bulunan Asuman Dabak, yaşının 25 olduğunu iddia etti. İşte Asuman Dabak ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Usta oyunculardan biri olan Asuman Dabak, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Kutlama esnasında magazin basınına önemli açıklamalarda bulunan Asuman Dabak, yaşının 25 olduğunu iddia etti. Bunun üzerine hayranlarının mercek altına aldığı Asuman Dabak’ın gerçek yaşı ise, herkesi şoke etmeyi başardı! Peki, Asuman Dabak kaç yaşında? Asuman Dabak kimdir, aslen nereli? Asuman Dabak evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


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03 Şub 2022 - 20:04 - Magazin

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