03 Şub 2022 - 20:05 Güncelleme: 03 Şub 2022 - 20:06
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yayından resmen kaldırılıyor! Müge Anlı’nın bu konuda çok sevineceğine dair yorumlar yapılırken; tek kraliçenin Müge Anlı olduğuna dair yorumlarda geldi. Öyle bir açıklama geldi ki…
Kısa bir süre önce 18 yaşındaki Elif, 40 yaşındaki iş yeri arkadaşına aşık olduğu için kaçtığını dile getirmişti. Esra Erol ise bu duruma çok sinirlenmişti. Konu hakkında binlerce tweet atılmış ve Esra Erol’un kaldırılması gerektiğini duyurmuştu. Şimdi ise skandal bir olay patlak verdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.