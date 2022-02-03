Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!”

Kısa bir süre önce 18 yaşındaki Elif, 40 yaşındaki iş yeri arkadaşına aşık olduğu için kaçtığını dile getirmişti. Esra Erol ise bu duruma çok sinirlenmişti. Konu hakkında binlerce tweet atılmış ve Esra Erol’un kaldırılması gerektiğini duyurmuştu. Şimdi ise skandal bir olay patlak verdi!

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