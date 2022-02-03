Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Cemal Can Canseven resmen çıldırdı. Adını bir kez daha geçmesine dayanamayan Cemal Can Canseven, “Hepinizi paramparça ederim” yorumunda bulundu! İşte Nisa’ya gelen ikinci şok edici darbe…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gelen son bölümde ise Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı’ya “Neden Nisa şimdi Cemal Can’la konuşmuyor? Kimse onun senesinden kimse onunla konuşmuyor! Demek ki bambaşka bir şey var ortada” yorumunda bulunmuştu. Bu durum ise Cemal Can Canseven sevenlerini ve Survivor şampiyonunu delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.