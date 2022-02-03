Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gelen son bölümde ise Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı’ya “Neden Nisa şimdi Cemal Can’la konuşmuyor? Kimse onun senesinden kimse onunla konuşmuyor! Demek ki bambaşka bir şey var ortada” yorumunda bulunmuştu. Bu durum ise Cemal Can Canseven sevenlerini ve Survivor şampiyonunu delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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