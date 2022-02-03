- 03 Şub 2022 - 20:07

Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Cemal Can Canseven resmen çıldırdı. Adını bir kez daha geçmesine dayanamayan Cemal Can Canseven, “Hepinizi paramparça ederim” yorumunda bulundu! İşte Nisa’ya gelen ikinci şok edici darbe…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gelen son bölümde ise Evrim Keklik, Barış Murat Yağcı’ya “Neden Nisa şimdi Cemal Can’la konuşmuyor? Kimse onun senesinden kimse onunla konuşmuyor! Demek ki bambaşka bir şey var ortada” yorumunda bulunmuştu. Bu durum ise Cemal Can Canseven sevenlerini ve Survivor şampiyonunu delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2022 - 20:07 Ankara- Yaşam

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