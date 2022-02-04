Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Şub 2022 - 21:10

Gönül Dağı Dizisinden Kalpleri Sızım Sızım Sızlatan Olay! Münir Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması An Meselesi...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda iç acıtan ve yürekleri yakan bir veda gerçekleşti! Görenleri delirten bu durum ise seyircilerin isyan etmesine neden oldu! Öyle ki, dizinin artık final olması gerektiği ve dizinin normal hayat akışına uymadığına dair yorumlar yapıldı. Final olması gerektiği konuşulan dizide bir cenaze olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…