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03 Şub 2022 - 20:08

Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda iç acıtan ve yürekleri yakan bir veda gerçekleşti! Görenleri delirten bu durum ise seyircilerin isyan etmesine neden oldu! Öyle ki, dizinin artık final olması gerektiği ve dizinin normal hayat akışına uymadığına dair yorumlar yapıldı. Final olması gerektiği konuşulan dizide bir cenaze olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…