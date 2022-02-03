Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda iç acıtan ve yürekleri yakan bir veda gerçekleşti! Görenleri delirten bu durum ise seyircilerin isyan etmesine neden oldu! Öyle ki, dizinin artık final olması gerektiği ve dizinin normal hayat akışına uymadığına dair yorumlar yapıldı. Final olması gerektiği konuşulan dizide bir cenaze olduğu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ecem Özkaya gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisinin her bölümü bir öncekinden heyecanlı geçiyordu. Taner ve kuzenlerinin Anadolu’daki sıcak hikayesini aktaran Gönül Dağı dizisinde yaşanan bir durum sinir krizlerine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.