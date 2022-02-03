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03 Şub 2022 - 20:08

Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurup, yıldızını parlatan Batuhan Karacakaya’dan kahreden haber geldi. Hayranlarını yıkan bu durum ise “Artık izlemeyeceğim! Şu hale bak” yorumlarına neden oldu. Performans sıralaması ortaya çıkarken; Batuhan Karacakaya’nın hayranları ise şampiyonluk hayallerini kapattı! İşte merak edilen tüm detaylar…