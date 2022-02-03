- 03 Şub 2022 - 20:08 G: 03 Şub 2022 - 20:09

Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurup, yıldızını parlatan Batuhan Karacakaya’dan kahreden haber geldi. Hayranlarını yıkan bu durum ise “Artık izlemeyeceğim! Şu hale bak” yorumlarına neden oldu. Performans sıralaması ortaya çıkarken; Batuhan Karacakaya’nın hayranları ise şampiyonluk hayallerini kapattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken bölümde ise Acun Ilıcalı bir elemenin olmayacağını duyurmuştu. Aycan Yanaç’ın yarışmadan çekilmesi adayı komple değiştirmişti. Şimdi ise büyük olay resmen patlak verdi. İki gün önce kavga ettiği Berkan bile…

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03 Şub 2022 - 20:08 Ankara- Yaşam

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