- 03 Şub 2022 - 20:10

Masterchef Sergen’den Şok Eden Olay! Sarmaş Dolaş… Dilara Başaran’la Anılıyordu; Büyük İhanet! En Yakın Dostu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Sergen’in sevgilisi Masterchef’te çıktı! Yarışma boyunca Dilara Başaran’la anılan ismin Dilara Başaran’ın en yakınıyla sarmaş dolaş pozlar veren Sergen Özen dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu durumu ihanet kabul etti ve “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finalinde ise Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin karşı karşıya gelmişti. Hasan Biltekin’in “Hayat” isimli tabağı, Eren Kaşıkçı’nın “Bostan” isimli geçememişti. Eren Kaşıkçı birinci olurken; gözler yarışmanın final bölümünde olan Sergen’e kaymıştı. Şimdi ise Sergen Özen’in büyük aşkı patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

03 Şub 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız! mask
Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız!
Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor… mask
Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor…
Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi! mask
Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi!
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!” mask
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!”
Onur Şan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Onur Şan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Seda Sayan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Ceren Hindistan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Aslan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Ceren Hindistan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Aslan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Asuman Dabak Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Asuman Dabak Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Gönül Dağı'nın Münir Başkanı Ege Aydan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İpek Aydan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Gönül Dağı'nın Münir Başkanı Ege Aydan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İpek Aydan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Şarkıcı Atiye Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Erol Sebebci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Şarkıcı Atiye Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Erol Sebebci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Acun Ilıcalı Delirecek; Sınırları Zorladıkça Zorladı! Kadınlarla Havuzun Ortasında Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Sevenleri Bile Üzerini Karaladı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Acun Ilıcalı Delirecek; Sınırları Zorladıkça Zorladı! Kadınlarla Havuzun Ortasında Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki… Sevenleri Bile Üzerini Karaladı! “Bu Kadarı da Pes!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız! mask
Survivor Batuhan Hayranlarına Kötü Haber! Bundan Sonra İzlemeseler de Olur! Sonuçlar Ortaya Çıktı; Şampiyon Olması İmkansız!
Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor… mask
Gönül Dağı Dizisinden Yürekleri Yakan Olay! Başkanın 40’ı Çıkmadan Düğün Dernek Hazırlıklarına Başlandılar! Final Olması İsteniyor…
Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi! mask
Survivor Yarışmacısı Çığırından Çıktı! Adının Bir Kez Daha Geçmesine Dayanamadı; “Paramparça Ederim”... Nisa’ya İkinci Darbe Geldi!
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!” mask
Esra Erol'da Hakkında Şok Eden Karar! “Müge Anlı Göbek Atacak; Tek Kraliçe Kaldı” Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Artık Bitti!”
Açık Saçık Giyinen Burçlar Hangisidir? İşte Dekoltesine Güvenen O Burçlar... mask
Açık Saçık Giyinen Burçlar Hangisidir? İşte Dekoltesine Güvenen O Burçlar...
Asuman Dabak Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Asuman Dabak Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı!  Eski Eşi Ümit Birsel İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status