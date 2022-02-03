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03 Şub 2022 - 20:10

Masterchef Sergen’den Şok Eden Olay! Sarmaş Dolaş… Dilara Başaran’la Anılıyordu; Büyük İhanet! En Yakın Dostu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Sergen’in sevgilisi Masterchef’te çıktı! Yarışma boyunca Dilara Başaran’la anılan ismin Dilara Başaran’ın en yakınıyla sarmaş dolaş pozlar veren Sergen Özen dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu durumu ihanet kabul etti ve “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…