Masterchef Sergen’den Şok Eden Olay! Sarmaş Dolaş… Dilara Başaran’la Anılıyordu; Büyük İhanet! En Yakın Dostu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Sergen’in sevgilisi Masterchef’te çıktı! Yarışma boyunca Dilara Başaran’la anılan ismin Dilara Başaran’ın en yakınıyla sarmaş dolaş pozlar veren Sergen Özen dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu durumu ihanet kabul etti ve “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının finalinde ise Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin karşı karşıya gelmişti. Hasan Biltekin’in “Hayat” isimli tabağı, Eren Kaşıkçı’nın “Bostan” isimli geçememişti. Eren Kaşıkçı birinci olurken; gözler yarışmanın final bölümünde olan Sergen’e kaymıştı. Şimdi ise Sergen Özen’in büyük aşkı patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.