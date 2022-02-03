- 03 Şub 2022 - 18:51 G: 03 Şub 2022 - 18:56

Survivor Ayşe Derileri Üzerine Çekti! Survivor’daki Halinden Eser Yok! Poyraz Şimdi Evlenme Teklifi Edecek! Öyle Bir Hale Geldi Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, nefesleri bir kez daha kesti. Deri kıyafetleri giyerek güzelliğini konuşturan Ayşe Yüksel, Survivor’daki halinden eser kalmadığını gösterdi. Poyraz’la adı sık sık aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel’in şimdi kesin evlenme teklifi alacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yer alan Ayşe Yüksel, derileri üzerine çekti ve nefesleri kesti. Survivor’dan sonra bambaşka bir hayata adım atan Ayşe Yüksel, yakın zamanda yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacaktı. Tarzı, imajı ve güzelliğiyle çok farklı bir insan olan Ayşe Yüksel’in son paylaşımı ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Şub 2022 - 18:51 Ankara- Yaşam

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