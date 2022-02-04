ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Şubat 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 4 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Güne bir ilçesinde etki gösterecek su kesintisiyle başlayan Ankaralılar, o ilçenin kendi ilçesi olup olmadığını merak etmeye başlıyor. Konuyla ilgili su kesintisi duyurusunu yayınlamış olan ASKİ ise, başkentlilerin tüm sorularını yanıtlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 4 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 4 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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