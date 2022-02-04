4 Şubat 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 4 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir devam eden elektrik kesintileri başkentlileri endişelendirmeye başlıyor. Başkentlilerin endişelerine gidermek için düğmeye basan Başkent EDAŞ ise, 4 Şubat 2022 Cuma günü Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını başkentlilere bildirmiş bulunuyor. Peki, 4 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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