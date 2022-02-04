Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Öyle Bir Vurdu Ki, Şaftı Kaydı! Resmen Cehennemi Yaşattı; Diskalifiye Kararı Kapıda! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Aycan Yanaç’ın yarışmadan çekilmesinin ardından yarışmada eleme olmamıştı. Mert, Birsen, Barış ve Evrim’in oluşturduğu eleme konseyine ise gelecek hafta 8 kişinin daha katılacağı ve bu şekilde bir elemenin yaşanacağı duyurulmuştu. Şimdi ise skandal bir olay yaşandı! Nagihan o ismi paramparça etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!