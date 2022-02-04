Survivor’da Tekme Tokat Kavga! Öyle Bir Vurdu Ki, Şaftı Kaydı! Resmen Cehennemi Yaşattı; Diskalifiye Kararı Kapıda! Neler Oluyor?
Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tekme tokat kavga! Survivor yarışmasın gözde yarışmacılarından olan Nagihan, Gönüllüler takımında bulunan bir isme öyle bir vurdu ki, resmen şaftı kaydı! Cehennemi yaşatan Nagihan’ın ise diskalifiye edileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Aycan Yanaç’ın yarışmadan çekilmesinin ardından yarışmada eleme olmamıştı. Mert, Birsen, Barış ve Evrim’in oluşturduğu eleme konseyine ise gelecek hafta 8 kişinin daha katılacağı ve bu şekilde bir elemenin yaşanacağı duyurulmuştu. Şimdi ise skandal bir olay yaşandı! Nagihan o ismi paramparça etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.