Her burcun insanının para harcama alışkanlığı birbirine göre farklılık gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, son derece müsrif iken; bazı burcun insanları, tutumluluktan aç kalmayı bile göze olabiliyor. Bu listede yer alan tutumluluk abidesi burçlar ise, herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, asgari ücretle zengin olan burçlar hangisidir? İşte çok tutumlu o burçlar...

Her zaman cimrilikleri ile çevrelerinde tanınan Yengeç burcu kişileri, birikim konusunda son derece bilinçli insanlar oluyor. Söz konusu para biriktirmek olduğunda yuvacı yapılarını ön plana hemencecik çıkaran Yengeç burcu kişileri, tüm paralarını kendisinin ve ailesinin geleceği için saklamayı yeğliyor. Birikimlerini her zaman geleneksel yöntemler ile saklamayı tercih eden Yengeç burcu kişileri, gerekmedikçe para harcamayı müsriflik olarak görüyor. Ayrıca Yengeç burcu kişileri, borç vermekten de asla hoşlanmıyor. Öte yandan listenin iki numarasında yer alan o burcun insanları için konu para ise, tüm akan sular duruyor!

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Cimrilik de tam bir dünya markası haline gelmiş olan Oğlak burcu kişileri, tutumluluktan çok daha fazlasını sergiliyor. Hayatını halihazırda kariyerine adamış olan Oğlak burcu kişileri, bunu elbette sadece başarılı olmak için yapmıyor. Para da Oğlak burcu kişilerinin bu kadar iş tutkunu olmasındaki en büyük etkenlerden biri oluyor. Paraya son derece düşkün olan Oğlak burcu kişileri, parayı harcamaktansa asla hoşlanmıyor. Para harcarken kanı çekilmiş gibi hisseden Oğlak burcu kişilerinin asgari ücret ile zenginliğe kavuşması ise, son derece olası görünüyor. Öte yandan listenin bir numarasında yer alan o burcun insanları, asgari ücreti bile devasa bir servete çevirebilecek kadar tutumlu insanlar oluyor!

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Hazcı kişiliği nedeniyle lükse ve şatafata son derece düşkün olmasına rağmen cimriliğini hep konuşturan Boğa burcu kişileri, aklı her zaman gelecekte olan insanlar oluyor. Geleceğini garanti altına almak için her fırsatta birikim yapan Boğa burcu kişileri, halihazırda Zodyak kuşağının banker arketipini temsil ediyor. Bu nedenle paraya bir zaafı olan ve para için tüm hayatını çalışarak geçirebilecek kadar hırslı olan Boğa burcu kişilerinin kazandığı asgari ücreti biriktire biriktire bile zengin olması çok olası görünüyor!