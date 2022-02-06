- 06 Şub 2022 - 22:41

Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Dizi Hayatı Bitecek! Yıldız Karakteri Bu Olaydan Sonra Sonu Yazılır! Finale Son Bir Adım!

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin hayatı resmen bitecek! Her şeyin sonuna gelinirken; birçok kişi Yıldız karakterinin yeniden ikinci plana atılmasından rahatsız olduğunu belirtti ve “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! Finale adım adım gidilen dizide; Yıldız karakterinin de diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde ise Ender ve Çağatay evlenmeye karar vermişti. Kumru ortada dımdızlak kalırken; şimdi öyle bir şey yaşandı ki, Kumru ve Yıldız için hayat resmen durdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Şub 2022 - 22:41 Ankara- Yaşam

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