Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Dizi Hayatı Bitecek! Yıldız Karakteri Bu Olaydan Sonra Sonu Yazılır! Finale Son Bir Adım!
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin hayatı resmen bitecek! Her şeyin sonuna gelinirken; birçok kişi Yıldız karakterinin yeniden ikinci plana atılmasından rahatsız olduğunu belirtti ve “Yazıklar olsun” yorumunda bulundu! Finale adım adım gidilen dizide; Yıldız karakterinin de diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde ise Ender ve Çağatay evlenmeye karar vermişti. Kumru ortada dımdızlak kalırken; şimdi öyle bir şey yaşandı ki, Kumru ve Yıldız için hayat resmen durdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.