Yasak Elma Dizisinde Eda Ece’nin Hayatı Bitecek! Yıldız Karakteri Bu Olaydan Sonra Diziden Ayrılabilir! “Yazıklar Olsun” Finale Son Bir Adım!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelen Yasak Elma dizisinde ise Ender ve Çağatay evlenmeye karar vermişti. Kumru ortada dımdızlak kalırken; şimdi öyle bir şey yaşandı ki, Kumru ve Yıldız için hayat resmen durdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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