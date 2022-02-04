- 04 Şub 2022 - 19:02

Adam İçine Utancından Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Her İşi Bozuk Olan O Burçlar...

Söz konusu burçlar ve burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler olduğunda her zaman tahmin edilenden çok daha fazlasını bizlere gösteriyor. Bu bağlamda sürekli hata yapan bu listedeki üç burç, artık neredeyse insan içine bile çıkamayacak kadar çok hata yapmaya başlamış bulunuyor. Sizde hata üstüne hata yapan ve yaptığı hatalar sebebiyle insan içine çıkamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Söz konusu burçlar ve burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler olduğunda her zaman tahmin edilenden çok daha fazlasını bizlere gösteriyor. Bu bağlamda sürekli hata yapan bu listedeki üç burç, artık neredeyse insan içine bile çıkamayacak kadar çok hata yapmaya başlamış bulunuyor. Elbette bu hatalarından dolayı onların linç edilmesi ise, çok olası görünüyor! Peki, yaptığı hatalardan adam içine çıkmayan burçlar hangisidir? İşte ani linçlere uğrayan o burçlar...


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04 Şub 2022 - 19:02 - Burç Haberleri

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