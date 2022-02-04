Yaptığı Hatalardan Adam İçine Çıkmayan Burçlar Hangisidir? İşte Ani Linçlere Uğrayan O Burçlar...
Söz konusu burçlar ve burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler olduğunda her zaman tahmin edilenden çok daha fazlasını bizlere gösteriyor. Bu bağlamda sürekli hata yapan bu listedeki üç burç, artık neredeyse insan içine bile çıkamayacak kadar çok hata yapmaya başlamış bulunuyor. Sizde hata üstüne hata yapan ve yaptığı hatalar sebebiyle insan içine çıkamayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Söz konusu burçlar ve burçların insanlara sağladığı karakteristik özellikler olduğunda her zaman tahmin edilenden çok daha fazlasını bizlere gösteriyor. Bu bağlamda sürekli hata yapan bu listedeki üç burç, artık neredeyse insan içine bile çıkamayacak kadar çok hata yapmaya başlamış bulunuyor. Elbette bu hatalarından dolayı onların linç edilmesi ise, çok olası görünüyor! Peki, yaptığı hatalardan adam içine çıkmayan burçlar hangisidir? İşte ani linçlere uğrayan o burçlar...
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04 Şub 2022 - 10:16 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.