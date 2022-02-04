04 Şub 2022 - 10:55 Güncelleme: 04 Şub 2022 - 11:02
Hande Erçel Yüzüne Dövme Yaptırdı! “Kerem Bürsin’e Dalga Konusu Oldu” Ayrılık Acısı Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Yapmadım De Hande!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen yüzüne dövme yaptırdı. Şok eden görseline bakanlar ise “Kerem Bürsin’e dalga konusu oldu” yorumları yapıldı. Birçok kişi bu dövmeyi ayrılık acısından dolayı yaptığını bile dile getirdi. Son hali büyük oranda eleştiri alan Hande Erçel gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı büyük olay yaratan Hande Erçel’in kısa bir süre önce ise Kerem Bürsin’le ilişkilerini bitirdikleri biliniyordu. Şimdi ise şok eden bir paylaşım resmen geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# hande erçel açıklama, hande erçel kimdir, Hande Erçel, hande erçel kaç yaşında, Kerem Bürsin, hande erçel ınstagram, hande erçel kerem bürsin ayrıldı mı, hande erçel kerem bürsin, Sen Çal Kapımı, hande erçel sosyal medya, kerem bürsin kimdir, kerem bürsin açıklama, sen çal kapımı eda, hande erçel dizileri, hande erçel sen çal kapımı
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.