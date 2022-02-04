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04 Şub 2022 - 10:55

Hande Erçel Yüzüne Dövme Yaptırdı! “Kerem Bürsin’e Dalga Konusu Oldu” Ayrılık Acısı Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Yapmadım De Hande!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel resmen yüzüne dövme yaptırdı. Şok eden görseline bakanlar ise “Kerem Bürsin’e dalga konusu oldu” yorumları yapıldı. Birçok kişi bu dövmeyi ayrılık acısından dolayı yaptığını bile dile getirdi. Son hali büyük oranda eleştiri alan Hande Erçel gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…