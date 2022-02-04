Her burcun insanı için son derece dürüst ve şeffaf demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bazı burcun insanları tam bir Şam şeytanı gibi sürekli olarak bir işlerin içerisinde kendisini buluyor. Bazıları manipülatif kişiliklerinden bazıları ise çok başarılı rol yapabilmesinden kaynaklı olarak herkesi aldatabilecek kadar yetenekli olan o burçları görenler ise, hayrete düşüyor! Peki, Şam şeytanı olan burçlar hangisidir? İşte başkalarını aldatan, hilebaz o burçlar...