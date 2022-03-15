Şam Şeytanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Cin Fikirli Kandırıkçı O Burçlar...
Her burcun insanı için son derece dürüst ve şeffaf demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bazı burcun insanları tam bir Şam şeytanı gibi sürekli olarak bir işlerin içerisinde kendisini buluyor. Sizde yaptıkları ile adeta Şam şeytanı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı için son derece dürüst ve şeffaf demek çok da doğru olmuyor. Tam aksine bazı burcun insanları tam bir Şam şeytanı gibi sürekli olarak bir işlerin içerisinde kendisini buluyor. Bazıları manipülatif kişiliklerinden bazıları ise çok başarılı rol yapabilmesinden kaynaklı olarak herkesi aldatabilecek kadar yetenekli olan o burçları görenler ise, hayrete düşüyor! Peki, Şam şeytanı olan burçlar hangisidir? İşte başkalarını aldatan, hilebaz o burçlar...
15 Mar 2022 - 20:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.