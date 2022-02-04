Şarkıcı Cevher Cevher Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Hakan Altun İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Arabesk müziğinin güçlü kadın isimlerinden biri olan Cevher Cevher, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli Kanal D programına konuk olacağını duyurdu. Hayranlarını bu haber ile bir hayli heyecanlandıran Cevher Cevher ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Arabesk müziğinin güçlü kadın isimlerinden biri olan Cevher Cevher, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli Kanal D programına konuk olacağını duyurdu. Hayranlarını bu haber ile bir hayli heyecanlandıran Cevher Cevher, hayranlarının yanı sıra programın seyircisinin de mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Öte yandan ünlü şarkıcının yaşamını mercek altına alanlar en çok Cevher Cevher’in yaşına şaşırdı! Peki, şarkıcı Cevher Cevhar kaç yaşında? Cevher Cevher kimdir, aslen nereli? Cevher Cevher evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 18:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.