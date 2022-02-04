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04 Şub 2022 - 18:58

Ayhan Aşan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ayla Aşan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Magazinin ve arabesk müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Ayhan Aşan, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine mercek altına alan Ayhan Aşan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...