Ayhan Aşan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ayla Aşan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Magazinin ve arabesk müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Ayhan Aşan, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine mercek altına alan Ayhan Aşan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Magazinin ve arabesk müzikseverlerin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Ayhan Aşan, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacağını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine mercek altına alan Ayhan Aşan, yaşıyla herkesi şaşırttı! Peki, Ayhan Aşan kaç yaşında? Ayhan Aşan kimdir, aslen nereli? Ayhan Aşan evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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04 Şub 2022 - 18:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.