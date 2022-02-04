- 04 Şub 2022 - 18:58

Tuğçe Tayfur Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Ferdi Tayfur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Geçtiğimiz senelerde adının karıştığı aşk dedikodularıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Tuğçe Tayfur, şimdilerde söylediği şarkılarla ilgi görmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacak olan Tuğçe Tayfur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz senelerde adının karıştığı aşk dedikodularıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Tuğçe Tayfur, şimdilerde söylediği şarkılarla ilgi görmeye başladı. Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına konuk olacak olan Tuğçe Tayfur, şimdiden programın seyircisinin de yakın markaja aldığı isimlerden biri oldu! Peki, Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Tuğçe Tayfur kimdir, aslen nereli? Tuğçe Tayfur annesi kim? İşte, detaylar…


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04 Şub 2022 - 18:58 - Magazin

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