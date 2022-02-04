Ümit Yaşar'ın Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ümit Yaşar Kimdir Aslen Nerelidir?
Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuklarından biri olan Ümit Yaşar, şimdiden seyircisinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Yaşıyla herkesi şaşırtan Ümit Yaşar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuklarından biri olan Ümit Yaşar, şimdiden seyircisinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Yaşıyla herkesi şaşırtan Ümit Yaşar, söylediği şarkıların adıyla da herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Ümit Yaşar kaç yaşında? Ümit Yaşar kimdir aslen nerelidir? Ümit Yaşar şarkıları neler? İşte, detaylar…
04 Şub 2022 - 18:58 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.