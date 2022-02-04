- 04 Şub 2022 - 18:58

Ümit Yaşar'ın Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ümit Yaşar Kimdir Aslen Nerelidir?

Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuklarından biri olan Ümit Yaşar, şimdiden seyircisinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Yaşıyla herkesi şaşırtan Ümit Yaşar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuklarından biri olan Ümit Yaşar, şimdiden seyircisinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Yaşıyla herkesi şaşırtan Ümit Yaşar, söylediği şarkıların adıyla da herkesi şaşkına çevirmeyi başardı! Peki, Ümit Yaşar kaç yaşında? Ümit Yaşar kimdir aslen nerelidir? Ümit Yaşar şarkıları neler? İşte, detaylar…

04 Şub 2022 - 18:58 - Burç Haberleri

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