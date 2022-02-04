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04 Şub 2022 - 18:58

Ümit Yaşar'ın Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Ümit Yaşar Kimdir Aslen Nerelidir?

Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programının bu haftaki konuklarından biri olan Ümit Yaşar, şimdiden seyircisinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Yaşıyla herkesi şaşırtan Ümit Yaşar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...